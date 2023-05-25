Йшли кількома хвилями: вночі супротивник знову масово атакував Україну дронами

У ніч проти четверга, 25 травня, окупанти у черговий раз атакували Україну з повітря — дрони-камікадзе запускалися кількома хвилями.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, загалом було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.

«Ймовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування „Південь“, повітряного командування „Центр“, повітряного командування „Захід“ та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України. Спільними зусиллями усі 36 „Шахедів“ знищено!» — йдеться у повідомленні

Також баражуючі боєприпаси були знищені й в районі Києва. «Після найдовшої паузи в травні — тривалістю 4 дні — рашисти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю цього місяця. Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси „Shahed“. Атака була масована. Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Так армія кремля намагається досягнути поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО», — повідомив начальник КМВА. Сергій Попко та додав, що усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких відбулось 28 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.

Фото Генштаба

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявляв, що Бахмут залишається одним із найскладніших напрямків. ЗСУ продовжують контролювати частину Бахмута. Він підкреслив, що рішення Києва щодо утримання міста якнайдовше виправдане, а стратегічна оборонна операція в населеному пункті пройшла для України успішно.

Фото з Вікіпедії

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