Різанина в Японії: жінка та двоє поліцейських стали жертвами масового вбивства

У японському місті Накано було скоєно потрійне вбивство. Подібні злочини відбуваються в Японії вкрай рідко, тому новина про трагедію негайно облетіла всі місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про вбивство жінки. Її зарізав невідомий. Патрульні прибули за вказаною адресою. Інформація про збройний напад на жінку підтвердилася.

Підозрюваний забарикадувався всередині приміщення. Коли поліцейські спробували увійти всередину, він відкрив по них вогонь, імовірно, з мисливської рушниці. Два офіцери померли на місці. Ще чотири людини дістали поранення.

Убивці вдалося втекти. Поліція поширила його опис. Чоловік був одягнений у камуфляжний капелюх, обличчя закривали сонцезахисні окуляри і маска.

У радіусі 300 метрів було створено «евакуаційну зону». Жителів Накано попросили зберігати пильність і дотримуватися обережності.

Нагадаємо, за минулий рік у Японії (населення країни становить приблизно 25 мільйонів осіб) було скоєно дев'ять злочинів із використанням вогнепальної зброї, зокрема вбивство колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.

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