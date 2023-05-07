Стріляв без розбору: у торгівельному центрі в Техасі зловмисник смертельно поранив вісьмох людей (відео)

Після масових вбивств у Сербії кривава бійня сталася в американському Техасі. Там озброєний чоловік застрелив вісім людей, які купували в торгівельному центрі. Інцидент стався у місті Аллен на північ від Далласа, повідомляє ВВС.

Чоловік відкрив стрілянину по перехожих — за словами очевидців, він стріляв без розбору. Стрілка застрелив поліцейський. Влада вважає, що нападник діяв сам.

BREAKING: А маса стрільби має таке місце на Allen Premium Outlets mall в Allen, Texas.



Details below:



- Multiple victims, які включають дітей.



- The Shooter буде been confirmed to be dead.



- The Allen Police Department, виходить з наступного штату: «Справа… pic.twitter.com/JQbYlsuisp — Brian Krassenstein (@krassenstein) May 6, 2023

Щонайменше семеро людей поранено та доставлено до лікарні, троє з них перебувають у критичному стані. Сотні людей було евакуйовано.

Censored video домашній фон на Allen Premium Outlets магазині магазину в Dallas, Texas, які показують число mountain children пилюка на верхній частині всіх інших з тим, що їсти як adult male wearing glasses. Це відео є добре право після стрільби такої місця. pic.twitter.com/2c0moMmAEe - Global Affairs (@OurEarthAffairs) May 6, 2023

Поліцейський «почув постріли, вступив у бій із підозрюваним і нейтралізував його», повідомив начальник поліції Аллена Брайан Харві.

Censored video показує масу стріляючий скромний поганий на floor on site of Allen Premium Outlets mall в Allen, Texas. Такий вигляд, який з'явиться в білий, і вірно в його ранніх 20-х років, є сідничний wearing tactical clothing. pic.twitter.com/EvfZXOSyYO - Global Affairs (@OurEarthAffairs) May 7, 2023

Губернатор Техасу Грег Ебботт назвав те, що сталося «невимовною трагедією» і заявив, що влада штату готова надати будь-яку допомогу місцевій владі.



Як писали «ФАКТИ», у березні у США жінка-трансгендер скоїла стрілянину в школі, загинули 6 людей, а у квітні співробітник банку застрелив п'ятьох колег. Також у квітні щонайменше чотири особи загинули, понад 20 отримали поранення в результаті стрілянини на святкуванні 16-річчя дівчинки в штаті Алабама.

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