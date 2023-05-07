37.29 / 37.84 40.83 / 41.71
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Стріляв без розбору: у торгівельному центрі в Техасі зловмисник смертельно поранив вісьмох людей (відео)

9:56 7 травня 2023
Стрілянина в Техасі

Після масових вбивств у Сербії кривава бійня сталася в американському Техасі. Там озброєний чоловік застрелив вісім людей, які купували в торгівельному центрі. Інцидент стався у місті Аллен на північ від Далласа, повідомляє ВВС.

Чоловік відкрив стрілянину по перехожих — за словами очевидців, він стріляв без розбору. Стрілка застрелив поліцейський. Влада вважає, що нападник діяв сам.



Щонайменше семеро людей поранено та доставлено до лікарні, троє з них перебувають у критичному стані. Сотні людей було евакуйовано.

 

 



Поліцейський «почув постріли, вступив у бій із підозрюваним і нейтралізував його», повідомив начальник поліції Аллена Брайан Харві.



Губернатор Техасу Грег Ебботт назвав те, що сталося «невимовною трагедією» і заявив, що влада штату готова надати будь-яку допомогу місцевій владі.

Як писали «ФАКТИ», у березні у США жінка-трансгендер скоїла стрілянину в школі, загинули 6 людей, а у квітні співробітник банку застрелив п'ятьох колег. Також у квітні щонайменше чотири особи загинули, понад 20 отримали поранення в результаті стрілянини на святкуванні 16-річчя дівчинки в штаті Алабама.

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Дуже простий торт з трьох інгредієнтів від української блогерки (відео)

Троянда

Омолоджуємо трояндові кущі содою: унікальний метод

Участник бойових дій

Мобілізація по-новому: Зеленський доручив Залужному відправляти на фронт тилових військкомів

Полив розсади

Чайна ложка цього підживлення замінить всі добрива на городі: підливайте її під розсаду, і готуйте величезні мішки для врожаю (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту