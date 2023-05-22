Чому «білий квиток» не завжди звільняє від мобілізації: роз’яснення юриста

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року. До війська призивають навіть тих, кого раніше вважали непридатними до служби. У зв'язку з цим багатьох цікавить питання: чи справді звільняє від мобілізації так званий «білий квиток»?

Відповідь на це питання у коментарі «Телеграфу» дав адвокат Дмитро Циплицький. Він зауважив, що в Україні військові квитки бувають різних категорій та визначають ступінь придатності військовозобов'язаного до проходження військової служби.



«Білий військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров'я. Але не все так просто, „білий колір“ ще не означає звільнення від мобілізації», — зазначив Циплицький й назвав кілька категорій непридатності до військової служби.

Категорія «В» (обмежена придатність)

Військовозобов'язані з цієї категорії у мирний час призову не підлягають, а у воєнний час можуть бути призвані, але після проходження медкомісії лікарі чітко визначають, що саме призовник може робити, а що ні.

До цієї категорії потрапляють люди з кишковими інфекційними хворобами, вірусними хворобами шкіри, слизової або нервової системи, а також з іншими хворобами.

Категорія «Г» (тимчасова непридатність)

Ці призовники звільняються від проходження військової служби терміном від 6 до 12 місяців через стан здоров'я. Категорія «Г» видається військовозобов’язаним, які перенесли гострі хронічні захворювання, травми або операційні хірургічні втручання.

Після закінчення відстрочки їм знову доведеться пройти медкомісію, яка дасть висновки про придатність або непридатність до служби загалом.

Категорія «Д» (повна непридатність)

Військовослужбовці з цією категорією повністю звільняються від призову та мобілізації.

До цієї категорії потрапляють люди з тяжкими хворобами, на кшталт ВІЛ, сифіліс, важка форма цукрового діабету, шизофренія, розумова недостатність, епілепсія. Також приводом для отримання категорії «Д» може бути відсутність кінцівок або життєво важливих органів, сліпота або глухота.

Щоб встановити категорію непридатності, кожен призовник проходить повноцінний медичний огляд хірургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, а за наявності медичних показань додатково лікарями інших спеціальностей.

Окремо адвокат наголосив, що ступінь тяжкості хвороби визначають військово-лікарські комісії (ВЛК) у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (екс військкоматах), а тому довідка від приватної медичної установи не є вагомим приводом для звільнення від служби, хоч і може допомогти лікарям швидше встановити діагноз.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Івано-Франківській області суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Слідство встановило, що у лютому 2023 року чоловік, отримавши повістку про відправку до військової частини для проходження служби за мобілізацією, без поважних причин не прибув до вказаного центру. В результаті ухилянт отримав півтора року в'язниці.

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