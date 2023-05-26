«На мене падала частина даху та скло»: дивом вціліла киянка просить столичну владу відновити покрівлю

У ніч з 19 на 20 травня в дах столичної багатоповерхівки влучив збитий ворожий дрон. Він здетонував прямо над спальнею, де знаходилась власниця квартири. Жінка дивом вижила. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню «Вечірній Київ».

«На той момент я спала і не чула повітряної тривоги. А потім вибух, за ним ще один. Потім — на мене почали падати частини даху та скло із двох мансардних вікон над ліжком», — згадує власниця зруйнованого будинку Юлія Безкоровайна.

Жінка швидко спустилася на перший рівень квартири та нашвидкуруч забрала паспорт, гроші, одяглася та вибігла на вулицю. Насамперед вона ще рефлекторно вимкнула лічильник електроенергії та зачинила двері на ключ.

Все це вона робила під крики за вікном: сусіди перегукувались один з одним: «Горить дах! Верхні поверхи, спускайтесь!».

Поруч із квартирою Юлії знаходяться ще чотири квартири. На щастя, сусіди теж встигли спуститися надвір.

«А потім я стояла внизу і дивилася, як горить моя квартира», — зітхає жінка.

Близько двох годин знадобилося рятувальникам, щоби ліквідувати вогонь у квартирі. На той час унизу, біля будинку, волонтери Товариства Червоного хреста розгорнули намет, де мешканцям наливали гарячий чай та за необхідності надавали медичну допомогу.

Через те, що дрон здетонував на даху, майже кожну квартиру було підтоплено після гасіння. Наприклад, дах Олександри, який теж мешкає на дев'ятому поверсі, обвалився через тиск води. А вода з квартири Юлії виливалася не менш як півгодини.

«Згоріло і пошкодилося 95% майна у квартирі, — зітхає вона. — За останні дні приходили різні експертні комісії, проте жодного документа про пошкодження нерухомості я так і не маю. Поки що дуже чекаю представників від КМДА, які вже відновили багато пошкоджених внаслідок війни квартир», — каже власниця.

Мешканці будинку просять столичну владу допомогти відновити дах, оскільки навіть за маленьких опадів квартири заливає водою.

«Дах двох будинків частково зруйнований: наш і сусідній. Точна площа руйнування наразі невідома, обсяг пошкоджень буде встановлений за результатами експертного дослідження. Втім, тент, який тимчасово натягнув ЖЕК, не врятує від сильного вітру чи дощу», — пояснює жінка.

Активні жителі ЖК підготували всю інформацію про ту трагічну ніч — фото, відео та планування будинку для відновлення. Вони чекають, коли фахівці від КМДА проведуть експертизу у кожній квартирі, відремонтують пошкодження та допоможуть повернутися до звичного життя.

Раніше ФАКТИ повідомили, що під час масованої ракетної атаки вночі 16 травня, коли росіяни накрили столицю України ракетами, співачка та колишня дружина київського наркодилера Юрія Чернецького Інна Воронова зняла та опублікувала відео роботи українських сил ППО. Блогерка додала до свого відео геолокацію. Тоді російські ЗМІ підхопили та розтиражували її публікацію. А вже за декілька днів над цим самим ЖК збили ворожий дрон, який зруйнував оселі…

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