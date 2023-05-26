Ховалася в бомбосховищі: Лайма Вайкуле розповіла, як Софія Ротару пережила початок російського вторгнення в Україну

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка різко засуджує російське вторгнення в Україну та підтримує нашу країну в боротьбі з ворогом, в новому інтерв’ю розповіла про спілкування з українськими друзями, які щодня переживають ворожі ракетні обстріли, змушені ночами сидіти в бомбосховищах. Торкнулася в розмові і взаємин із Софією Ротару, яка від початку війни не робила гучних заяв, не давала жодного інтерв’ю та не виступала, проте своїми публікаціями в соцмережах демонструє свою позицію.

За словами Лайми, востаннє вони спілкувалися на початку вторгнення. Тоді Софія Ротару перебувала в Києві.

«Вона була в Києві, коли бомбили. Вона сказала: „Я не знаю, як я пережила цей момент, як я пережила цю ніч. У мене ліків не було. Я побігла в бомбосховище“. Це я знаю про Софу. Я не хочу брехати. Я втратила з нею звʼязок, але зараз зателефоную і дізнаюся, як вона і що з нею», — розповіла Лайма в розмові з «І грянув Грем» на YouTube.

Де зараз перебуває Софія Ротару, достеменно не відомо. Кажуть, вона зупинилася у Львівській області, проте час від часу навідується до Києва.

В соцмережах Софія Михайлівна реагує на події в Україні.

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