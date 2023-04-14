Відчепіться від Алли і від Меладзе: Вайкуле сміливо вступилася за відомих російських артистів

Лайма Вайкуле, яка з самого початку виступала проти розпочатої збожеволівшим диктатором путіним війни в Україні, ніколи не лізе за словом в карман і говорить те, що вважає за потрібне.

Напередодні виконавиця хіта «Ще не вечір» вирішила заступитися за Аллу Пугачову, Валерія Меладзе і Максима Галкіна, які на відміну від більшості росіян, не побоялися висловити свого відношення до війни, емігрувавши з країни.

Зробила вона це на своєму YouTube-канал «Лайма Рандеву Юрмала», опублікувавши короткий ролик.

Відповідаючи на запитання глядачів, Вайкуле розлютилася через нападки на Аллу Борисівну.

«Та відчепіться ви від Алли, відчепіться від цих прекрасних людей. Звідки ви взяли, що треба її перевіряти, чи не платить вона українській армії? Захоче — заплатить, захоче — не заплатить. Я знаю, що вона нічого цього не робила. Вона ж не працює. Звідки вона візьме гроші, щоби кудись комусь відправляти?», — висловилася вокалістка.

«Відчепіться від Алли, відчепіться від Меладзе, від Максима Галкіна, від мене зі своїми дурними питаннями. Ми любимо тих, хто нас любить. Я люблю тих, хто любить мене! — резюмувала співачка.

Нагадаємо, Максим Галкін нещодавно показав улюблене фото дружини, а Крістіна Орбакайте записала пісню-привітання для матері до дня її народження.

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