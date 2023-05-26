«Російський медійний сценарій»: у Зеленського відреагували на пропозицію Китаю віддати рф окуповані нею землі України для припинення війни

Будь-які територіальні поступки у війні з росією означатимуть поразку демократії та консервацію режиму російського диктатора володимира путіна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, у Twitter у відповідь на пропозиції спеціального представника уряду Китаю Лі Хуея щодо закінчення війни в Україні.

«Будь-який „компромісний сценарій“, який передбачає звільнення НЕ всіх територій України та про який періодично говорять „анонімні джерела“ в європейських та американських елітах, — рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу росії, консервації режиму путіна», — заявив Подоляк.

За його словами, як наслідок, після таких компромісів, відбудеться різке зростання конфліктів у глобальній політиці.

«Все це — блакитна мрія росії. Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в „російський медійний сценарій“ і затягувати конфлікт?» — наголосив він.

Нагадаємо, що за інформацією видання The Wall Street Journal, спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, імовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні, визнавши за росією окуповані українські території.

«Китайський посол, направлений для просування мирного плану Пекіна щодо України, надіслав чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню, залишивши росії у володінні ті частини її меншого сусіда, які вона зараз окупує, вважають західні чиновники, знайомі з ходом переговорів у столицях по всьому континенту», — йдеться у статті.

Як повідомляли «ФАКТИ», Китай намагається позиціювати себе як «нейтрального посередника» у війні росії проти України. При цьому Пекін розвиває відносини з Москвою й не засуджує російську агресію проти України. Пекін вже не вперше закликає до переговорів з кремлем.

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