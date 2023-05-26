За добу ЗСУ відбили 18 ракетних та 60 авіаційних ударів російських окупантів, — Генштаб

Триває чотириста п’ятдесята сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, відбулось 18 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, повідомили у Генштабі.

Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом протягом доби противник завдав 18 ракетних ударів по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками) та, двічі за добу, застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по місту Дніпро.

Крім того, ворог завдав 60 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу Shahed по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк.

Водночас здійснив близько 34 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони у відповідь на атаки ворога за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

За даними Генштаба, до тимчасово захопленої Новопетриківки Донецької області прибули декілька десятків російських військовослужбовців для проведення так званих «контрдиверсійних заходів».

Загарбники обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. А в цілому — просто грабують громадян.

Як повідомляли «ФАКТИ», очільник «Вагнера» євген пригожин заявив, що виводить своїх підлеглих з Бахмуту. За його словами, приватна група найманців під час боїв за Бахмут втратила 10 тисяч новобранців з-поміж засуджених та 10 тисяч кадрових професійних бійців.

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