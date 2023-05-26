Світоліна вперше за два роки вийшла до фіналу турніру WTA та чекає на ще одну зустріч з росіянкою (відео)

Продовжує успішний виступ на турнірі WTA250 українська тенісистка Еліна Світоліна (508-а позиція у світовому рейтингу), яка зібрала 100 тисяч доларів на допомогу Україні.

У півфіналі наша співвітчизниця обіграла француженку Клару Бюрель (122-а). Невдало розпочавши поєдинок та програвши перший сет, надалі одеситка взяла себе в руки, переломила хід гри та вирвала перемогу — 4:6, 7:5, 6:3.

«Мені знадобилося дуже багато зусиль, щоб виграти цей матч. Треба було боротися й я залишила на корті всі сили. На трибунах було багато вболівальників, тому я намагалася показати хороший теніс. Мені було трохи соромно через свій рівень (сміється). Я знала, що глядачі вболіватимуть за Клару, але дякую вам за те, що ви й мене підтримували теж.

Як би я оцінила цей матч? За боротьбу я би поставила собі 10, а за сам виступ, враховуючи нестабільну гру, — тверду 6. Сподіваюся, що завтра мій теніс буде кращим, і ви вболіватимете за мене трохи більше (сміється). Звісно, я рада бути у фіналі, особливо на цьому турнірі. Я зіграла багато турнірів за свою кар'єру, і мені сподобалося виступати тут. Я вдячна організаторам, що вони надали мені wild card й надали можливість повернутися сюди. Тепер попереду ще один фінал, я намагатимуся підготуватися та бути готовою до боротьби", — зазначила наша тенісистка у коментарі після матчу.

Зазначимо, що, гарантувавши собі 17 590 євро призових, Світоліна вперше з серпня 2021 року дійшла до фіналу турніру WTA, коли у Чикаго (США) обіграла у вирішальному матчі француженку Алізе Корне та здобула свій 16-й у кар'єрі титул.

Додамо, що у фіналі, запланованому на 27 травня (орієнтовний початок — о 16:00 за київським часом) Еліна зіграє з росіянкою Анною Блінковою (66-а), яка у своєму поєдинку виявилася сильнішою за американку Лорен Девіс (58-а) — 6:2, 6:2. Це буде вже друга зустріч для Світоліної з представницею країни-агресора на кортах Страсбурга — у чвертьфіналі одеситка розправилася у двох сетах із Варварою Грачовою (6:3, 6:4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ангеліна Калініна не дограла перший у кар'єрі фінал турніру WTA1000.

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