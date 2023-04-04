Світоліна повернулася у світовий тур після народження доньки та зібрала 100 тисяч доларів для України (відео)

Призер Олімпійських ігор у Токіо, 28-річна українська тенісистка Еліна Світоліна (1081-е місце в рейтингу WTA), котра народила в жовтні минулого року доньку, через 13 місяців повернулася у світовий тур.

Повернення експершої ракетки України на корт під керівництвом нового тренера — голландця Рамона Слейтера відбулося на престижному турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США) з призовим фондом 780 тисяч доларів. У матчі першого кола одеситка за підтримки трибун у надважкому майже тригодинному поєдинку, на жаль, поступилася у трьох сетах уродженці москви Юлії Путінцевій (43-а у світовому рейтингу), яка виступає за Казахстан, — 7:6 (3), 2:6 4:6.

До речі, напередодні повернення до світового туру Еліна Світоліна, котра заробила на турнірі в Чарльстоні лише 3 740 доларів, організувала в США благодійний захід за участю 14 тенісисток WTA та 24 аматорів, на якому вдалося зібрати 100 тисяч доларів для підтримки України.

«Я дуже вдячна всім гравцям та турніру за те, що ми зробили це. Дуже важливо продовжувати допомагати українському народові. Це справді особливий момент, ми можемо допомагати різними способами. Війна в Україні не закінчена, і кожен з нас бореться на своєму фронті та робить те, що може по-своєму. Слава Україні!» — заявила Еліна Світоліна.

Додамо, що боротьбу на турнірі в Чарльстоні також припинила перша ракетка України Ангеліна Калініна (30-та), яка поступилася у першому колі росіянці Анні Калінській (70-а) — 6:7 (6), 4:6. А ось Леся Цуренко (77-а) після блискучої перемоги над аргентинкою Пуалою Ормаечеа (183-я) — 6:1, 6:1 — продовжить виступи на турнірі в США і в другому колі зіграє проти 5-ї ракетки світу Онс Жабер з Тунісу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна вперше показала новонароджену дочку.

Фото Jimmie48

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