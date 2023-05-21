З корту йшла у сльозах від болю: Калініна не дограла перший у кар'єрі фінал турніру WTA1000 (відео)

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47-а позиція у світовому жіночому рейтингу), яка обіграла другу ракетку росії, не змогла дограти фінал проти Єлени Рибакіної з Казахстану (6-а) на турнірі в Римі, який став першим у її кар'єрі на змаганнях серії WТА1000.

Наша співвітчизниця жваво розпочала поєдинок, вигравши у уродженки москви (Рибакіна виступає під прапором Казахстану з 2018 року) два гейми поспіль, але потім далася взнаки втома від попередніх затяжних поєдинків. Не допомагали й короткі медичні паузи, які брала українка. У підсумку програвши перший сет 4:6 та поступаючись у другій партії 0:1, наша співвітчизниця прийняла рішення припинити поєдинок через безперервні болі в ногах та пішла з корту у сльозах.

Незважаючи на прикру поразку, Калініна може занести собі до активу виступ на ґрунті у столиці Італії. Крім 272 тисяч євро призових, Ангеліна заробила 650 рейтингових очок та підніметься на 25-е місце в оновленому рейтингу WTA.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна повернулася у світовий тур після народження доньки та зібрала 100 тисяч доларів для України.

Фото Jimmie 48

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