Де дивитись онлайн «Шахтар» — «Дніпро-1»: розклад трансляцій та прогноз на матч за «золото» в УПЛ

У неділю, 28 травня, стартує ігрова програма 29-го туру чемпіонату України з футболу.

У Львові зійдуться лідери турнірної таблиці — донецький «Шахтар» прийме «Дніпро-1», який сенсаційно програв у попередньому турі. Матч першого кола завершився перемогою дніпрян (єдина поразка «гірників» цього сезону), але перед звітним поєдинком у виграшному становищі перебуває вже команда Ігора Йовічевіча. Щоб достроково, за тур до фінішу, оформити чемпіонство, «Шахтарю» достатньо не програти супернику.

Хоча букмекери вірять, що «гірники» здобудуть перемогу в основний час. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» дають на це коефіцієнт 1,90, на нічию — 4,05, на успіх підопічних Олександра Кучера — 4,35.

В іншому поєдинку ігрового дня «Олександрія» на своєму полі зіграє із «Зорею». Луганчани у разі успіху можуть не лише гарантувати собі бронзові медалі та участь у наступному сезоні у Лізі Європи, а й закрутити інтригу в боротьбі за друге місце та путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

У понеділок, 29 травня, пройдуть одразу шість поєдинків. «Динамо» в номінально домашньому матчі зіграє в Рівному із «Вересом». Якщо у киян практично не залишилося турнірних завдань (шанси наздогнати «Зорю» суто теоретичні), то рівненський клуб буде надмотивованим, щоб вибратися із зони перехідних матчів за право залишитися в елітному дивізіоні.

Полтавська «Ворскла», яка виграла три останні матчі, спробує набрати три очки в домашньому поєдинку з «Колосом». Харківський «Металіст» у разі невдачі у грі з «Минаєм» втратить усі шанси на збереження прописки у прем'єр-лізі. Потопаючий «Львів» в останньому домашньому матчі в елітному українському дивізіоні зіграє з «Інгульцем». «Рух» намагатиметься відібрати на виїзді очки у «Чорноморця», щоб піднятися із зони перехідних матчів. І, нарешті, «Металіст 1925» у Києві спробує обіграти «Кривбас».

Чемпіонат України. 29-й тур

28 травня (неділя)

«Шахтар» — «Дніпро-1» 15:00 Setanta Sports, OTT-платформа Setanta Sports

«Олександрія» — «Зоря» 15:00 Setanta Sports+, OTT-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

29 травня (понеділок)

«Динамо» — «Верес» 15:00 «2+2»

«Металіст» — «Минай» 15:00 УНІАН

«Ворскла» — «Колос» 15:00 Setanta Sports+, OTT-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

«Львів» — «Інгулець» 15:00 OTT-платформа Setanta Sports

«Чорноморець» — «Рух» 15:00 OTT-платформа Setanta Sports

«Металіст 1925» — «Кривбас» 15:00 Setanta Sports, OTT-платформа Setanta Sports

Становище команд:

1. «Шахтар» — 69 очок;

2. «Дніпро-1» — 64;

3. «Зоря» — 61;

4. «Динамо» — 56;

5. «Олександрія» — 43;

6. «Ворскла» — 39;

7. «Кривбас» — 38;

8. «Колос» — 34;

9. «Чорноморець» — 32;

10. «Металіст 1925» — 31;

11. «Минай» — 30;

12. «Інгулець» — 28;

13. «Рух» — 28;

14. «Верес» — 28;

15. «Металіст» — 22;

16. «Львів» — 13.

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик, Артем Бондаренко (обидва — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»), Володимир Бражко («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що динамівець Владислав Ванат отримав дебютний виклик до збірної України.

Фото ФК «Шахтар»

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