Без Зінченка, але з дебютантом-бомбардиром: збірна України назвала склад на червневі матчі

Національна збірна України, яка поступилася у стартовому поєдинку відбору на Євро-2024 команді Англії (0:2), визначилася зі списком футболістів, які готуватимуться до товариського спарингу з Німеччиною та відбірних матчів із Північною Македонією та Мальтою.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), на збір викликано 27 футболістів, а ще п'ятеро гравців потрапили до резервного списку. Привертає увагу дебютний виклик одного з найкращих бомбардирів нинішнього сезону УПЛ, форварда «Динамо» Владислава Ваната, а також повернення під жовто-сині прапори півзахисника Владислава Кочергіна, який став чемпіоном Польщі у складі «Ракува». А ось травмований Зінченко до розташування національної команди не приїде.

Наводимо повністю список футболістів.

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Шахтар»), Андрій Лунін («Реал» Іспанія);

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Олександр Сваток («Дніпро-1»), Віталій Миколенко («Евертон» Англія), Ілля Забарний («Борнмут» Англія), Едуард Соболь («Страсбург» Франція), Сергій Кривцов («Інтер» Маямі, США);

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Андрій Ярмоленко («Аль-Айн» ОАЕ), Руслан Малиновський («Марсель» Франція), Віктор Циганков («Жирона» Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі» Англія), Данило Ігнатенко («Бордо» Франція), Владислав Кочергін («Ракув» Польща);

Нападники: Роман Яремчук («Брюгге» Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»)

Резерв: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко (обидва — «Динамо»), Богдан Михайличенко, Мар'ян Швед (обидва — «Шахтар»), Тарас Качараба («Славія» Чехія).

Тренувальний збір для «жовто-синіх» розпочнеться 8 червня у німецькому Бремені. Там же 12-го числа наші хлопці, яким найближчим часом мають оголосити ім'я нового наставника збірної (імовірно, ним стане Сергій Ребров, дружина якого вже відкрито натякає на це в соцмережах), проведуть контрольний матч із Німеччиною, який стане ювілейним, 1000-м, поєдинком в історії «бундестим». А потім на «жовто-синіх» очікують два офіційні поєдинки в рамках відбору на Євро-2024 — 16 червня наша збірна зіграє у Скоп'є з Північною Македонією, а 19-го в номінально домашній грі зустрінеться у словацькій Трнаві з Мальтою.

Становище команд у групі С відбору на Євро-2024: 1. Англія — 6 очок (2 матчі); 2. Італія — 3 (2); 3. Північна Македонія — 3 (1); 4. Україна — 0 (1); 5. Мальта — 0 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України Євген Селезньов завершив кар'єру та пообіцяв «усіх порвати».

Фото УАФ

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