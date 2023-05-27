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Суспільство та люди

«Серце України б'ється тут»: брати Клички яскравим відео привітали мешканців столиці із Днем Києва

10:29 27 травня 2023
Столиця

Кияни відзначають День міста, який щороку святкують наприкінці травня. Вперше це сталося 1982 року і збіглося із святкуванням 1500-річчя Києва.

Перше ж офіційне відзначення Дня міста Києва в останню неділю травня відбулося у 1987 році. Цю дату, за даними Вікіпедії, запропонував журналіст В'ячеслав Лашук.

У мирні години заходи, присвячені Дню Києва, відбувалися протягом кількох днів (трьох-п'яти), які передують останній тиждень травня — проходили міжнародні змагання з велоспорту, щорічна спортивно-благодійна акція «Пробіг під каштанами» (забіги для спортсменів і любителів, старт для учасників на візках і дітей до 7 років), змагання з пляжного футболу, відкрита регата, фестиваль повітряних зміїв, міський турнір з кікбоксингу, чемпіонат Києва з роликового спорту та інше. Проходять святові заходи і зараз (програму можна переглянути на Київському міському порталі).

Цього разу у привітанні брати Клички показали столицю не лише зеленою та ошатною, а й військовою — із ранами, які завдала Києву війна, розв'язана кровавим диктатором Росії.

«Київ. Стародавній і сучасний. Створень добром. І завжди — під захистом світлих сил! Серце України б'ється тут», — йдеться у відеоролику.

Нагадаємо, що минулого року давня столиця відзначала свій 1540-й день народження.

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