Мобілізація в Україні: чому 17-річних підлітків можуть не випустити за кордон

В Україні під час дії воєнного стану прикордонники можуть не випустити з країни юнаків, які досягли 17-річного віку. Чи є для цього законні підстави, розповіли юристи адвокатського агентства «Вертикаль».

«Якщо взяти норми закону, то такі юнаки мають повне право перетинати кордон під час війни. Але в Україні ввели нову постанову — зменшили вік, коли треба вставати на військовий облік. Тепер хлопці мають ставати на нього з 16 років. І відповідно, не тільки встати на облік, а й отримати приписне», — пояснюють юристи.

Тобто, користуючись цією постановою, прикордонники можуть не випустити за кордон 17-річного юнака, який не стоїть на обліку.

«Але якщо хлопцю виповнилось 17 років і він стоїть на обліку, то він має право виїхати», — зазначають експерти.

Нагадаємо, що новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів було ухвалено у грудні 2022 року. Згідно з ним, за приписним до військкомату треба йти в той рік, коли має виповнитися 17 років. Тобто якщо юнак досягнув 16-річного віку у 2022 році, то у 2023 він має стати на військовий облік. Ці зміни потрібні територіальним центрам комплектації і соціальної підтримки (ТЦКСП), щоб вони могли прогнозувати кількість потенційних призовників та мобілізованих. При цьому мобілізувати або призвати на строкову службу можуть тільки з 18 років.

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