Провал охорони: у Німеччині в кортеж канцлера вклинився автомобіль невідомого, а у Британії машина врізалася у ворота резиденції прем'єра

У Німеччині стався інцидент із канцлером Олафом Шольцом, який днями пояснив, коли в Україну будуть поставлені сучасні винищувачі. У Франкфурті-на-Майні в районі аеропорту у кортеж глави уряду ФРН несподівано вклинився приватний автомобіль, повідомляє популярна німецька газета Bild. Коли кортеж заїхав на територію аеропорту та зупинився, водій цієї машини безперешкодно підійшов до Шольца та обійняв його. Глава уряду не став пручатися.

Як наголошує видання, німецькі експерти називають інцидент «безпрецедентним провалом» охорони канцлера. Стався він 24 травня, коли Шольц повертався до Берліна після відвідин Європейського центрального банку у Франкфурті-на-Майні.

«Олаф Шольц не розцінив цю конкретну ситуацію як значну подію, хіба що обійми були надзвичайно палкі. Але зараз можна уявити собі, що тоді могло статися», — цитує Bild співробітника відомства федерального канцлера, який зберіг анонімність.

«Ця подія повинна мати наслідки для поліції, федерального відомства у кримінальних справах, а також для співробітників аеропорту. Пояснити цей провал неможливо. Дякувати Богу, нічого не трапилося», — заявив газеті інший співрозмовник, колишній співробітник спецпідрозділу німецької федеральної поліції GSG-9.

Наступного дня, 25 травня, «відзначилася» охорона глави уряду іншої європейської держави. У Лондоні автомобіль врізався у ворота на Даунінг-стріт, де, як відомо, знаходиться офіційна резиденція прем'єр-міністра Великобританії.

Автомобіль врізався у ворота резиденції прем'єр-міністра Великої Британії

Сріблястий хетчбек Kia Сeed 2009 рухався дорогою Уайтхолл, яка веде до Даунінг-стріт. Машину було добре видно на відеокамерах стеження. Вона знизила швидкість, але продовжувала їхати прямо до воріт, доки не врізалася в них.

Лише після цього до неї побігли поліцейські. Вони затримали водія. Його ім'я не називається. Відомо, що автомобіль зареєстровано у Лондоні.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак та його родина перебували у цей час на Даунінг-стріт, 10.

На якийсь час центр Лондона перекрили. Потім представник поліції заявив, що інцидент не розглядається як пов'язаний із тероризмом. Очевидно, водій машин діяв один. Його мотив встановлюється.

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