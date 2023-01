У понеділок, 16 січня, британська газета The Independent повідомила, що директор ЦРУ Вільям Бернс особисто зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, щоб попередити його про замах. Це було до початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Як повідомляє видання, ця інформація міститься в книзі Кріса Віппла «Боротьба всього його життя: Секрети перебування Джо Байдена в Білому домі» (The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House).

Книга ще не надійшла у продаж, проте редакція The Independent змогла ознайомитись із її змістом.

Кріс Віппл звертає увагу читачів на той факт, що адміністрація президента Байдена порушила одну з найстаріших та найміцніших традицій Білого дому — не ділитися розвідувальною інформацією з іншими державами. За Байдена розвідслужби США надають союзникам важливі дані. Особливо яскраво це проявляється у рамках так званої української кризи.

Ще восени Вашингтон повідомив своїх союзників з НАТО, а також Києв про те, що росія готує наймасштабніше з часів Другої світової війни вторгнення на територію сусідньої держави — України.

Президент Зеленський та його команда, нагадує Віппл, не повірили цим попередженням. Або вдали, що не повірили.

Директор ЦРУ Вільям Бернс

І тоді Байден відправив до Києва директора ЦРУ. Бернс під час особистої зустрічі із Зеленським надав йому детальну розвідувальну інформацію про майбутнє вторгнення. Серед інших даних директор ЦРУ вказав на підготовку російськими спецслужбами замаху на Зеленського.

«Ця інформація одразу ж привернула увагу Зеленського. Почувши її, він відсахнувся. Було очевидно, що новина зачепила його», — пише Віппл.

Вже після початку війни офіційні представники керівництва України заявили про те, що росіяни готували понад дюжину спроб фізичного усунення Зеленського.

Згідно з книгою Віппла, щонайменше двом з цих спроб вдалося успішно запобігти завдяки інформації ЦРУ, якою поділився Бернс під час свого перебування в Києві. «Розвіддані були настільки докладними, що службі безпеки Зеленського двічі вдалося врятувати йому життя, завадивши росіянам», — пише Віппл.

