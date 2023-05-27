«Наскільки це все боляче та несправедливо»: під Бахмутом загинув військовий медик

27 травня в актовій залі національного медичного університету у Вінниці попрощались із 42-річним Володимиром Іпатовим. Капітан медичної служби загинув 23 березня у Бахмуті під час евакуації поранених (днями «ФАКТИ» повідомляли про смерть двох лікарок з бахмутської лікарні).

Як повідомили у навчальному закладі, Володимир — вінничанин, навчався на відділенні підготовки помічників лікарів для ЗСУ у Вінницькому медичному коледжі. З 2003−2008 р. — студент фармацевтичного факультету. Працював в університеті з 2012 року асистентом кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я. Викладав менеджмент та маркетинг у фармації, фармако-економіку, міжнародний маркетинг, соціальну фармацію.

Після повномасштабного вторгнення росії Володимир добровільно став на захист рідної країни. Служив у 168 батальйоні вінницької 120-ї бригади територіальної оборони.

«У цьому житті є речі, які не вийде ні зрозуміти, ні прийняти. На превеликий жаль, попри два місяці очікування, дива не сталося. Отримала підтвердження, що Вова загинув, — написала на своїй сторінці у соцмережі дружина загиблого Наталія. — Мені бракує слів, щоб описати, наскільки це все боляче та несправедливо. Людини, яка так любила це життя, хоч як би складно не було — більше нема з нами. Безстрашний, небайдужий, самовідданий. Ти завжди всіх заспокоював та оберігав, беручи найбільший удар на себе. Завжди усміхнений та позитивний, добрий та щирий. Турботливий син, люблячий батько, коханий чоловік. Людина-душа будь-якої компанії, надійний друг, викладач, якого любили та поважали студенти. Ти завжди йшов на допомогу. Хотів усіх врятувати… Один з небагатьох, хто був дійсно патріотом своєї країни не на показ, а щиро. Ти залишив усе, що так любив і за що так боровся. Те, чим так і не встиг насолодитися… Кому? Навіщо? Стільки мрій, планів, бажань… Без Тебе уже не має значення».

У загиблого військового медика залишилось двоє маленьких синів. Поховали його на Алеї Слави на Сабарівському кладовищі.

389

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram