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«Мені дуже шкода»: Селін Діон скасовує концерти 2023−2024 років через стан здоров’я

21:14 27 травня 2023
Селін Діон

Попікона Селін Діон касувала всі свої концерти, заплановані на 2023−2024 роки, заявивши, що вона недостатньо сильна для гастролей, оскільки бореться з рідкісним неврологічним розладом. 55-річна канадка минулого року розповіла, що її стан — синдром скутості м'язів — впливає на спів.

«Мені дуже шкода розчаровувати вас усіх ще раз… І хоча це розбиває мені серце, буде краще, якщо ми все скасуємо, доки я не буду дійсно готова повернутися на сцену, — написала співачка у своєму Instagram. — Я не здаюся… і я не можу дочекатися, коли побачу вас знову! Я дуже наполегливо працюю над тим, щоб відновити свої сили, але гастролі можуть бути дуже важкими, навіть коли ти готовий на 100 відсотків».

У грудні 2022 року Селін Діон опублікувала сльозливе відео в Instagram, в якому повідомила, що їй нещодавно поставили діагноз синдром скутості, і вона не буде готова розпочати свій європейський тур у лютому, як планувала. Вона сказала, що цей розлад спричиняє м'язові спазми і «не дозволяє мені використовувати голосові зв'язки, щоб співати так, як я звикла».

Скасування концертів вплине на її турне 16 країнами Європи, яке мало розпочатися в Амстердамі в серпні 2022-го і завершитися двома концертами на лондонській арені у квітні наступного року. Грошы за квитки, придбані на ці дати, будуть повернуті через початкову точку продажу, повідомляється на сайті співачки.

Світовий тур зірки розпочався у 2019 році. Діон встигла провести 52 концерти до того, як пандемія COVID-19 призупинила решту. Пізніше вона скасувала північноамериканську частину туру через проблеми зі здоров'ям. Виступи в Європі мали стати першим глобальним концертним туром співачки, володарки «Ґреммі», за останні десять років і першим без її чоловіка-менеджера Рене Анжеліла, який помер від раку у 2016 році.

Раніше популярний голлівудський актор Дольф Лундгрен вперше зізнався, що восьмий рік веде боротьбу з раком.

«ФАКТИ» також повідомляли про смерть легендарної Тіни Тернер.

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