Просто найкраща: померла легендарна Тіна Тернер

У середу, 24 травня, у місті Кюснахт, Швейцарія, померла легендарна співачка Тіна Тернер. Їй було 83 роки. Причина смерті не називається, але відомо, що останні 10 років королева рок-н-ролу мала серйозні проблеми зі здоров'ям.

2013 року, через три тижні після весілля з Ервіном Бахом, співачка перенесла інсульт. Справи були настільки погані, що їй довелося знову вчитися ходити.

У 2016 році Тернер діагностували рак кишечника. Вона обрала спочатку гомеопатичні засоби для лікування, що призвело до пошкодження бруньок. У Тіни розвинулася ниркова недостатність. Шанси отримати донорську нирку були невисокі, і їй рекомендували розпочати діаліз. Тернер навіть вирішила попросити дозвіл на евтаназію та записалася до групи Exit. Про це дізнався її чоловік Ервін і відразу запропонував їй свою нирку для трансплантації. У квітні 2017 року Тернер зробили операцію. Все пройшло добре. Безумовно, після трансплантації співачка зіткнулася з такими проблемами як запаморочення, забудькуватість, занепокоєння та «рідкісні напади божевільної діареї».

Анна Мей Буллок (справжнє ім'я співачки) народилася 26 листопада 1939 року в американському штаті Теннессі. Її батьки розлучилися, коли їй було 10 років. Вихованням дівчинки та її сестри займалася їхня бабуся. Після її смерті дочок забрала до себе їхня мати. Вони жили у Сент-Луїсі. Анні було тоді 16 років.

Там, у Сент-Луїсі, дівчина познайомилася з музикантом Айком Тернером. Він дозволив їй співати з ним у нічних клубах. Ганні було 18 років. Незабаром їхній дует завоював популярність. Пісня A Fool in Love стала хітом у США. Айк зрозумів, що їм слід виступати разом. Так з'явився дует Ike&Tina Turner.

У 1962 році Айк і Тіна одружилися. Молода співачка виховувала чотирьох дітей — двох синів Айка, свого сина Крейга, якого вона народила від Реймонда Гілла, саксофоніста зі старої групи Айка, та їхнього спільного з Тернером сина Рональда. Хлопчик народився 1961 року до того, як його батьки одружилися.

Айк Тернер, за всього його музичного таланту, виявився справжнім негідником. Він знущався з Тіни, бив її.

1976 року співачка після чергового побиття втекла від чоловіка. За її словами, у неї було всього 36 центів і картка для заправки машини.

Тернер намагалася довгий час влаштувати сольну кар'єру. У 1978 році їй вдалося отримати розлучення. При цьому вона погодилася взяти на себе зобов'язання щодо всіх боргів Ike & Tina Turner. Натомість Айк дозволив зберегти колишній дружині сценічний псевдонім.

Знову повернутися на зірковий небосхил Тіні вдалося лише 1983 року. Вона записала пісню Let's Stay Together, яка потрапила до чартів не лише США, а і Європи.

Співачки вирішили допомогти інші відомі музиканти — Мік Джаггер та Марк Нопфлер. У 1984 році вона записала чудовий альбом Private Dancer, який приніс їй чотири премії «Греммі» та безліч інших музичних нагород. Було продано понад 20 млн копій цього диска.

Через п'ять років Тернер випустила інший супер альбом — Simply the Best. До нього увійшли її найкращі пісні.

Тіна прославилася також своїми саундтреками до популярних фільмів — We Don't Need Another Hero («Божевільний Макс 3»), GoldenEye («Золоте око» про Джеймса Бонда).

Величезним успіхом мали її дуети з іншими знаменитими співаками — Родом Стюартом, Браяном Адамсом, Еросом Рамазотті, Елтоном Джоном.

Тіні Тернер належать кілька досягнень, які увійшли до Книги рекордів Гіннеса.

