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В ПФУ розповіли, коли потрібно подавати заяву, щоб субсидію нарахували на весь неопалювальний сезон

17:57 27 травня 2023
Субсидія

В Україні, де громадянам через «Дію» повідомлятимуть, чи мають вони право на житлову субсидію, субсидія на неопалювальний сезон призначається на період з 1 травня по 30 вересня. Для її отримання з початку неопалювального сезону заяву на її призначення потрібно подати протягом двох місяців, тобто до кінця червня. Про це нагадали в ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій області.

В іншому разі житлову субсидію призначать з місяця звернення.

Зазначимо також, що більшості українців, які отримували допомогу на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні, на неопалювальний її призначать автоматично.

Знову подати заяву та декларацію про доходи потрібно, якщо:

• ви не отримували субсидію в опалювальному сезоні;
• є зміни в складі чи доходах домогосподарства;
• у складі домогосподарства є ВПО;
• не всі зареєстровані в домогосподарстві особи проживають за місцем реєстрації;
• ви орендуєте для проживання житлове приміщення.

Раніше «ФАКТИ» писали про зміни, про які субсидіанти повинні інформувати ПФУ, щоб не втратити виплати.

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