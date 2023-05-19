Повідомити протягом 30 днів: про які зміни субсидіанти повинні інформувати ПФУ, щоб не втратити виплати

В Україні, де через складну економічну ситуацію багато родин отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, існують обставини, про які отримувачі субсидії, мають повідомити уповноваженим органам протягом 30 днів. Про це повідомили в ГУ Пенсійного фонду в Донецькій області.

До таких обставин належать:

• зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

• зміни соціального статусу членів домогосподарства;

• зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

• зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

• зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання;

• отримання субсидіантом або членом сім’ї з домогосподарства одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (наразі 67 100 грн);

• настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла.

Повідомити про відповідні зміни можна в сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи, а також звернувшись до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українцям через «Дію» повідомлятимуть, чи мають вони право на субсидію, а також про випадки, коли держава може забрати частину субсидії у субсидіанта.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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