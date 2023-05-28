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Спорт

Вбила рідкісна хвороба: відомий український футболіст помер у 45 років (фото)

12:02 28 травня 2023
Дмитро Каряка

На 46-му році життя після тривалої боротьби з невиліковною хворобою помер колишній футболіст запорізького «Металурга», «Чорноморця» та «Оболоні» Дмитро Каряка, повідомили на його сторінці у Facebook ексодноклубники гравця.

Ще у 2021 році вихованцю запорізької школи футболу поставили страшний діагноз — бічний аміотрофічний склероз, і він змушений був звернутися за допомогою до громадськості. Хвороба прогресувала, і Дмитро, не зважаючи на всі зусилля лікарів, навіть не міг самостійно тримати вилку.

У Дмитра Каряки, який жив після завершення кар'єри в Одесі, залишилися дружина та дві доньки.

Дмитро Каряка з дружиною та доньками

Нагадаємо, що у 2004-му році Дмитро Каряка, повертаючись з Одеси до Києва, заснув за кермом «Мазди» та потрапив у ДТП. У тій аварії загинув пасажир іншого авто.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Дніпра» та «Металіста» помер в 48 років у Нідерландах.

Фото Facebook

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