Вбила рідкісна хвороба: відомий український футболіст помер у 45 років (фото)
На 46-му році життя після тривалої боротьби з невиліковною хворобою помер колишній футболіст запорізького «Металурга», «Чорноморця» та «Оболоні» Дмитро Каряка, повідомили на його сторінці у Facebook ексодноклубники гравця.
Ще у 2021 році вихованцю запорізької школи футболу поставили страшний діагноз — бічний аміотрофічний склероз, і він змушений був звернутися за допомогою до громадськості. Хвороба прогресувала, і Дмитро, не зважаючи на всі зусилля лікарів, навіть не міг самостійно тримати вилку.
У Дмитра Каряки, який жив після завершення кар'єри в Одесі, залишилися дружина та дві доньки.
Нагадаємо, що у 2004-му році Дмитро Каряка, повертаючись з Одеси до Києва, заснув за кермом «Мазди» та потрапив у ДТП. У тій аварії загинув пасажир іншого авто.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Дніпра» та «Металіста» помер в 48 років у Нідерландах.
Фото Facebook939
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram