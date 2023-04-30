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Колишній футболіст «Дніпра» та «Металіста» помер у 48 років в Нідерландах

15:31 30 квітня 2023
Юрій Петров

На 49-му році життя в хоспісі в Нідерландах помер колишній футболіст «Дніпра», «Металіста», а також російських «Спартака», «Локомотива» та низки голландських клубів Юрій Петров, повідомляє twenteinsite.nl.

Уродженець Кривого Рогу дебютував у професіональному футболі у 16 років, ставши у 1991-му у складі «Дніпра» одним із наймолодших гравців за всю історію чемпіонатів Радянського Союзу. Далі у кар'єрі форварда-таланта були виступи за московські «Спартак», у складі якого він став володарем Кубка СРСР та чемпіоном росії, і «Локомотив». А в дальному зарубіжжі нападник виступав за голландські «Твенте» («бронза» чемпіонату Нідерландів), АДО та «Волендам». Також Петров встиг пограти на батьківщині за «Миколаїв», «Волинь» і «Металіст».

Форвард під час виступів у Нідерландах

На жаль, як зазначає видання, життя талановитого футболіста (сам Луї ван Гал хотів запросити його до «Аякса») загубили алкоголь та наркотики. Йому намагалися допомогти в Нідерландах, але Петров не переставав пиячити. Він втратив усе: дружину, двох дітей, дім, гроші та навіть пільги. А тепер і життя…

Юрію Петрову було 48 років

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній футболіст «Динамо» та збірної України Павло Шкапенко.

Фото ФК «Твенте», ФК АДО, Tubantia. nl

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