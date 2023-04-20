Сім’я возз’єдналася: Галкін показав, як разом з Пугачовою проводжає дітей до школи

Російський телеведучий, шоумен та гуморист Максим Галкін на деякий час повернувся до Тель-Авіва з гастролей й відразу поринув у сімейне життя.

На своїй Instagram-сторінці артист показав, як проводжає дітей до школи.

У ролику Галкін виводить Лізу та Гаррі з дому. Діти у кепках та з рюкзаками. Вони кажуть, що йдуть до школи.

За кадром чути голос Примадонни: «Нічого не забули?»

Алла Борисівна рада приїзду чоловіка: «Сімейка нарешті возз'єдналася».

Гуморист жартує, що він теж зараз був би радий піти до школи.

«Давай на гастролі вже йди», — жартома відповідає йому дружина.

Також Галкін розмістив у мережі фото Лізи та Гаррі у дитячому віці, і всі читачі відмітили, якими гарними та чемними вони ростуть.

Раніше росЗМІ писали, що Пугачова та Галкін водять дітей у приватну ізраїльсько-російську школу, де більшість уроків проводиться російською мовою. Але в старших класах випускники навчаються тільки на івриті та англійській, тому після закінчення навчального закладу можуть вступати до більшості вузів світу.

Нагадаємо, Примадонна цілком присвятила себе родині. Музичний критик Артемій Троїцький засмутив фанатів звісткою про імовірне завершення Пугачовою її кар'єри на великій сцені, попри натяк старшої доньки.

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