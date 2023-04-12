Виступає в набагато кращих залах, ніж в рф: Вайкулє розповіла про долю Максима Галкіна

Вже більше року відомий російський юморист Максим Галкін їздить світом із гумористичними концертами через незгоду з зовнішньою політикою кремлівського диктатора путіна.

При цьому, незважаючи на брехню путінських ЗМІ, виступи артиста проходять при повних аншлагах у найкращих залах.

Про це заявила відома артистка Лайма Вайкуле, пише видання Woman hit.

Вайкуле додала, що еміграція коміка ніяк не далася взнаки на його популярності, мовляв, на Батьківщині йому доводилося виступати не в найкращих умовах.

«Коли хтось каже, що зараз Максиму погано, я посміхаюся… Повірте, зараз він виступає в залах краще, ніж були в нього в росії», — зазначила зірка.

До речі, почуття гумору Галкіна їй повністю імпонує. Так, жарт коміка про Філіпа Кіркорова з головою телеведучої Ольги Скабеєвої в руках видався їй цілком нормальним.

«Про Максима сказала Мар'яна чи Скабєєва — не пам'ятаю. Мовляв, Кіркоров, колготки, щось таке, невже це такий гумор? А я думаю їм далеко до інтелекту, до знань і взагалі до розуміння гумору Максима Галкіна!» — вигукувала Лайма.

Раніше Вайкуле вже заявляла, що Галкін був би чудовим президентом.

«Побачимо, можливо, Максим стане президентом. А може, Алла буде президентом. Оце було б диво! Я б голосувала за Галкіна, і росіяни голосували б. Росіяни, подумайте. Максим — не політик. З нього вийшов би ідеальний президент, тому що в ньому є все людське», — говорила вона.

Нагадаємо, раніше й сам Галкін жартував, що його «політична кар'єра» почалася з обранням президентом України Володимира Зеленського.

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