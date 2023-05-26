Алла Пугачова підтримала «Раша, гудбай»: Андрій Данилко розповів про реакцію Примадонни на виконання ним хіта

Український актор, співак та композитор Андрій Данилко під час участі у конкурсі «Євробачення» підсвідомо змінив слова пісні, яку виконував, і замість «лаша, тумбай», проспівав «раша, гудбай», чим визвав гнів у країні, яка потім напала на його Батьківщину.

Втім, навіть у ті часи у Андрія знайшлися прихильники, в тому числі — народна артистка СРСР Алла Пугачова, пише російське видання polit.info.

Як розповів сам виконавець, після того, як він виконав на Євробаченні скандальну пісню зі словами «лаша тумбай», проти нього озброїлися багато артистів. Але Пугачова допомогла йому залишитися в індустрії та підтримала витівку проти росіян — вона вважала його задум смішним та дотепним.

«Коли ми вийшли на сцену, все просто вразило публіку — начальників з телебачення, журналістів. Я для них був своєрідною Бабою-Ягою. Пугачова не могла діяти інакше, вона заступилася за мене, бо це було в її стилі», — заявив співак.

Через багато років Данилко підтвердив, що на Євробаченні він співав саме «Раша, гудбай». А згодом, після початку переслідування у країні-агресорі, навіть офіційно перейменував його.

Як повідомляли «ФАКТИ», Данилко скасував гастролі свого колективу по США та Канаді, які було заплановано на квітень і травень 2023 року. Концерти перенесли на осінь у зв'язку з проблемами оформлення документів, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами.

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