«Золоту пальмову гілку» отримала режисерка із Франції: названо тріумфаторів Каннського кінофестивалю

У Франції завершився 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль. В основному конкурсі взяв участь 21 фільм. П'ять із них зняли режисери, які вже отримували раніше «Золоту пальмову гілку» — головний приз Канн.

Головою журі був культовий шведський режисер Рубен Естлунд. Його фільми двічі перемагали у Каннах. Журі під його керівництвом виявило чудеса винахідливості та залишило без нагород усіх, кого критики та преса називали фаворитами.

«Золота пальмова гілка» дісталася судовій драмі «Анатомія падіння» (Anatomie d'Une Chute) режисерки Жюстін Тріє. Головна героїня картини письменниця Сандра звинувачується у вбивстві свого чоловіка. Вона разом із 11-річним сином знайшла тіло чоловіка, який упав з горища і розбився. Але Сандрі ніхто не вірить. Її життя перетворюється на пекло.

Тріє вже брала участь у Каннському фестивалі чотири роки тому, але тоді її фільм «Спокуса» залишився без нагород.

А ось і решта лауреатів 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю:

Гран-прі — «Зона інтересів» (The Zone of Interest), режисер Джонатан Глейзер;

приз журі — «Опале листя» (Fallen Leaves), режисер Акі Каурісмякі;

найкраща режисура — Чан Ань Хунг («Рагу Додена Буффана» — Le Pot-au-feu de Dodin Bouffant);

найкращий сценарій — Юдзі Сакамото («Монстр» — Monster, режисер Хірокадзу Кореєда);

найкраща жіноча роль — Мерве Діздар («Про сухі трави» — About Dry Grasses, режисер Нурі Більге Джейлан);

найкраща чоловіча роль — Кодзі Якусе («Ідеальні дні» — Perfect Days, режисер Вім Вендерс);

«Золота камера» за найкращий дебют — «Всередині жовтої оболонки кокона» (Inside the Yellow Cocoon Shell), режисер Фам Тієн Ан.

Нагадаємо, у Каннах відбулося тріумфальне повернення у великий кінематограф Джонні Деппа — фільм «Жанна Дюбаррі», де він зіграв головну роль, відкривав кінофестиваль. Також у рамках кінофестивалю відбулася світова прем'єра фільму Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця», в якому знялися Леонардо Ді Капріо та Роберт де Ніро. Обидві картини журі залишили без нагород.

Фото: стоп-кадр відео

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