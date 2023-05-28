Ракетники і артилерісти ЗСУ уразили комплекс С-300, три пункти управління та склад боєприпасів ворога, — Генштаб

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, минулої ночі рф спрямувала по території України 59 іранських ударних БпЛА «Shahed», 58 із 59 було знищено нашими захисниками. Загалом протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, йдеться у вечірньому зведенні військових.

На Донбасі цієї доби було відбито 18 ворожих атак. Безуспішні бойові дії ворог вів на двох напрямках — Бахмутському, де тривав штурм північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського, а також на Мар’їнському, де наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Також агресор завдав там авіаційного удару.

Відповідаючи на активність ворога, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 — по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, 3 пункти управління та склад боєприпасів противника.

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу «шторм-z» російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також, в районі Бахмута, дезертирували близько 30 осіб з ПВК «вагнер», які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 травня, Сили оборони України відбили 21 ворожу атаку, найактивніші бойові дії тривали на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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