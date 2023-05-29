Це здавалось неможливим під час війни: гурт СКАЙ зібрав перший Палац спорту

Рок-гурт СКАЙ та Олег Собчук зібрали перший під час війни Палац спорту. Це був також перший великий концерт на цьому майданчику для гурту з 22-річною історію. Попри всі ризики, восьмитисячний зал був заповнений повністю.

Рокери влаштували масштабне тригодинне музичне шоу у супроводі військового симфонічного оркестру, із зірковими дуетами. Програму відкрив відомий український DJ Smile з інтро — власним реміксом на трек «Подаруй Світло».

СКАЙ разом з Ансамблем Збройних Сил України зіграв хіти «Бест друг», «Тебе це може вбити», «Подаруй Світло», «Легковажна», «Струна», а також нові треки «Напролом» та «Не відступати і Не здаватись».

Олег Собчук заспівав «Не Йди» зі Златою Огнєвіч, «Іграшкова зброя» — з Арсеном Мірзояном та «Іду на Січ» — з SANNA, а з вокальною формацією «Піккардійська Терція» виконав пісню «Знак Оклику».

Головною метою заходу стали збори для проекту фонду «Повернись живим» та Національної програми «Врятуй кінцівку». 30 гривень з кожного проданого квитка будуть направлені на реабілітацію ветеранів через спорт і забезпечення національної збірної України в Invictus Games — «Іграх нескорених» у Дюссельдорфі цієї осені.

Українські захисники та захисниці, які отримали поранення та травми під час бойових дій представлять нашу країну та військо на міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту для ветеранів. Сума зборів буде оприлюднена на сторінках гурту СКАЙ в соцмережах після здійснення грошового переказу. Мета збору — 10 000 000 грн, збори продовжуються.

Крім того, на концерті був здійснений збір на операції військовим для Національної програми «Врятуй кінцівку». У квітні цього року фронтмен гурту Олег Собчук став амбасадором програми «Врятуй кінцівку». Кошти у розмірі понад 800 000 гривень, отримані в благодійному турі «Напролом», що відбувся у 23-х містах України, також будуть направлені на проведення операцій для поранених військових. Автор програми Сергій Сошинський отримав від Олега Собчука сертифікат, що засвідчує передачу коштів.

Найромантичнішим моментом концерту стала пропозиція руки й серця від одного з шанувальників СКАЙ, який прямо зі сцени освідчився своїй коханій та подарував величезний букет троянд й каблучку. Здивована й розчулена дівчина, звісно, сказала: «Так!».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Іво Бобул та Артем Пивоваров стали першими артистами, хто під час війни зібрав Палац «Україна». Пивоваров зробив аж два концерти підряд.

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