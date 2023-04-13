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Шоу-бізнес

В пошкодженому ракетним вибухом Палаці «Україна» відбудуться перші концерти: хто збирає зали

15:58 13 квітня 2023
Артем Пивоваров

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна», який був пошкоджений в результаті російського ракетного удару, вперше від початку війни пройдуть сольні концерти артистів. Зібрати залу головного концертного майданчика країни наважилися молодий співак Артем Пивоваров та представник естради Іво Бобул.

Квитки на концерт Пивоварова розкупили вже майже всі, тому він оголосив про додатковий виступ.

А квитки на сольник Іво Бобула продані на половину, але до 7 травня ще є час. Очевидно, і цей співак не скаржитиметься на брак прихильників. Навіть попри нещодавній скандал із журналісткою.

Нагадаємо, Артем Пивоваров зараз перебуває в турі Україною, також бере участь у міжнародних благодійних концертах. На одному з виступів артист невдало впав та зламав ногу. Але це не завадило йому продовжити виступати.

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