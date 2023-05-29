«Намагалися вибити скло і дістати мене з машини»: на Анну Кошмал напали двоє чоловіків

Українська акторка, зірка «Сватів» Анна Кошмал розповіла про жахливий інцидент, який трапився з нею в Києві. За словами Анни, на неї напали двоє неадекватних чоловіків. Коли вона на своєму авто поверталася додому, рух їй перекрив позашляховик. З нього вийшли двоє чоловіків, почали кричати, погрожувати, вимагали, щоб вона вийшла з машини, а потім намагалися розбити скло, щоб витягти акторку.

Анна вважає, що їй просто пощастило, бо з’явилися свідки. Скориставшись можливістю, акторка поїхала геть.

«Вчора пізно ввечері дорогою додому на мою машину напали двоє агресивних та неадекватних чоловіків. Кричали, намагалися вибити скло і дістати мене з машини. Один з них перекрив мені своїм позашляховиком дорогу, щоб я не могла проїхати. Сказати, що я злякалася — це нічого не сказати. Я все ж проїхала, бо з'явилися свідки, але довго не могла прийти до тями», — написала Кошмал в інстаграмі.

Вона каже, що пережила сильний стрес. Вгамувати емоції їй допомагає йога.

«Всі свої внутрішні проблеми та негативні емоції я приношу на килимок і там їх залишаю. Це найпотужніша робота зі стресом через дихання і тіло», — розповіла Анна.

Раніше акторка Ганна Саліванчук розповідала, що останнім часом переживає стресові ситуації не лише через постійні удари по Києву, де вона живе з малими дітьми. А й через особисту чорну смугу — її старший син кілька разів серйозно травмувався, а вона сама розбила обличчя та зламала ніс. Нещодавно молодший хлопчик з температурою 40 потрапив до лікарні. А Ганна в цей день змушена була їхати в інше місто на гастролі.

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