Чорна смуга: старший син Ганни Саліванчук слідом за нею отримав серйозну травму голови
Не встигла акторка Ганна Саліванчук оговтатись після травми обличчя та операції, як серйозно травмувався її старший син. Зірку популярного серіалу «Одного разу під Полтавою» буквально переслідують проблеми.
7-річний Гліб серйозно травмувався у школі під час уроку фізкульутри. Він розбив голову. Довелося знову звертатися до лікарів. Про це Ганна розповіла в Інстаграм, показавши закривавлену рану.
«Ми знову в Охматдиті, зашиваємо Глібу голову. Вдарився об стінку на фізкультурі у школі. Підсумок року війни: Нікіта впав зі сходів, Гліб розбив коліно. В мене перелом коліна, Глібу зашивали око. Діти хворіли короною. Я зламала ніс. Глібу зашивають голову. Вам не здається, що це занадто на одну сім'ю. Що в нас за сімейка, я не розумію. Щось робиться. Хтось наврочив, чи що», — написала Ганна.
Вона каже, що Гліб вже почувається краще. Але їй тривожно на душі. Ганна розповіла, що якраз рік тому, перед початком російського вторгнення, вона також була в лікарні. З молодшим сином Нікітою, який впав та дуже вдарився головою. Тоді хлопчик майже 40 хвилин був нерухомим і не говорив.
Нагадаємо, нещодавно Ганна послизнулася та впала обличчям об сходи. Зірка отримала струс мозку та зламала ніс. Довелося робити операцію.
Фото: instagram.com/salivanchuk.anna131
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