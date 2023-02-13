Ганна Саліванчук з розбитим носом вперше з’явилась на телебаченні та розповіла про наслідки травми

Популярна акторка Ганна Саліванчук, яка через невдале падіння серйозно травмувала обличчя та зламала ніс, вперше з’явилася на телебаченні та поділилася подробицями про свій стан. В ефірі «Сніданку з 1+1» зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» виглядала майже, ніби нічого не сталося завдяки професійній роботі гримерів.

Та Ганна зізнається, що їй довелося колоти гормональні препарати, щоб зняти набряк, та обробляти рани спеціальними мазями. Акторка підтвердила, що лікарі діагностували у неї струс мозку. Результати обстеження показали ще й зміщення при переломі.

«У п'ятницю було чотири сирени і я бігла за сином до школи. Хотіла забрати його рюкзак, він був в укритті. І на сходах упала обличчям об лід. У мене був ще струс мозку. Оля Полякова мені пише, що в неї теж було таке. Вона нікому не показувала. Прийшов результат КТ, і я ще маю зміщення», — розповіла Ганна.

Попри травму, Ганна не сидить склавши руки. Вона ставиться до неприємної ситуації, як до чергової ролі. Набряк вже зменшується, синці сходять, тож артистка відвідує радіоефіри, готується до вистав та продовжує худнути. Каже, що вже скинула більше 4 кілограмів і зупинятися не збирається.

Раніше Саліванчук розповідала, що випробування буквально переслідують її родину. Нещодавно її старший син-першокласник Гліб сам застряг у ліфті. А влітку він сильно травмував ногу, спускаючись на тубі. Та й сама Ганна змушена була ходити на милицях.

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