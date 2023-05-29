Виконавчий лист слід зберігати до досягнення дитиною повноліття: що потрібно знати, коли виплачуєте аліменти

Останнім часом почастішали питання про стягнення аліментів, їх розмір, можливість добровільного стягнення та фіксацію їх сплати. Тому фахівці «Юридичного пораднику для ВПО» розібрались із тим, що хвилює батьків.

«Законом України «Про виконавче провадження» не передбачено обов’язку отримувача аліментів звертатися до державного чи приватного виконавця для примусового виконання судового рішення. Це його виключне бажання. Законодавством не заборонено сплачувати аліменти шляхом банківського переказу чи передання коштів готівкою. При оплаті аліментів на банківську карту рекомендуємо перераховувати кошти саме на рахунок отримувача аліментів (в цьому випадку — на рахунок колишньої дружини), у призначенні платежу вказувати:

що це сплата аліментів;

на кого сплачуються аліменти, тобто ПІБ дитини;

період, за який відбувається сплата.

Наприклад, призначення платежу може бути: «сплата аліментів на дочку Дію Надію Дмитрівну за травень 2023 р.».

При оплаті аліментів готівкою підтвердженням отримання аліментів можуть бути розписка отримувача аліментів довільної форми із зазначенням:

ПІБ отримувача аліментів;

мета виплати коштів (вказати, що це аліменти);

ПІБ дитини, на яку отримуються аліменти;

розмір отриманих коштів;

період, за який здійснюється виплата;

дата складання документа;

підпис отримувача аліментів.

«Дотримання таких рекомендацій є запобіжником виникнення спорів між батьками та доказом сплати аліментів у суді та виконавчій службі. У варіанті, що робити із виконавчим листом, якщо наразі отримувач аліментів обрав варіант не пред’являти лист до виконання, то варто його обов’язково зберігати. Оскільки у разі, якщо платник аліментів не захоче добровільно сплачувати кошти, стягнення потрібно буде робити примусово. Тому виконавчий лист слід зберігати до досягнення дитиною повноліття, оскільки це документ, що є підставою для примусового стягнення коштів державним чи приватним виконавцем. У примусовому порядку із заробітної плати платника аліментів можна стягнути до 50%.

Також платник аліментів у добровільному порядку може подати заяву про відрахування аліментів на дитину у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Заява подається за місцем:

роботи;

виплати пенсії;

виплати стипендії;

Крім того, особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із:

заробітної плати;

пенсії;

стипендії

або іншого доходу платника аліментів, безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів цих доходів«

Юристи зазначають — розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. Це означає, що обов’язок сплачувати аліменти існує незалежно від того, чи розірваний між батьками шлюб.

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