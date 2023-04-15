Процес розлучення під час війни може бути складнішим, ніж у мирний час. У випадку, коли один з подружжя виступає як військовослужбовець, процес розірвання шлюбу може вимагати більше уваги та зусиль. Про це йдеться у повідомленні юридичної компанії «Приходько та партнери».

«Розірвання шлюбу з військовослужбовцем може бути складним процесом, який потребує уваги до багатьох деталей», — йдеться у повідомленні.

Щоб зрозуміти, як розірвати шлюб з військовим, варто розглянути процес по пунктах:

1. Першим кроком у розірванні шлюбу з військовослужбовцем є звернення до кваліфікованого юриста, який допоможе вам зрозуміти всі аспекти процесу та захистити ваші інтереси у суді. Юрист також допоможе вам підготувати необхідні документи, визначити стратегію та підготуватися до судового процесу.

2. Визначити підставу для розлучення. Для розлучення з військовослужбовцем потрібно мати підстави, згідно з якими ви зможете звернутися до суду. Такі підстави можуть включати непорозуміння, невдоволення однією зі сторін, наявність домашнього насильства, зради, або інші серйозні причини, які перешкоджають продовженню шлюбу.

3. Підготовка документів. Для розлучення з військовослужбовцем потрібно підготувати певні документи. Крім того, військовослужбовець має додаткові документи, які необхідно буде підготувати, зокрема, військовий квиток.

4. Якщо сторони домовляються про умови розлучення, то процес може бути швидшим та менш заплутаним. Сторони можуть домовитися про розподіл майна, аліменти, опіку над дітьми та інші питання, які вони вважають важливими. Якщо домовитись не вдається, то всі ці питання можна вирішити за допомогою судових процесів в яких вам знадобиться допомога кваліфікованих юристів.

5. Виконання рішення суду. Після того, як суд прийняв рішення про розлучення, сторони повинні дотримуватися його. Якщо рішення суду не виконується, ви повинні звернутися до виконавчої служби, яка забезпечує виконання рішень суду.

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