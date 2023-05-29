Ексворотар «Динамо» та збірної України став героєм фіналу Кубка європейської країни (відео)

Колишній воротар київського «Динамо» та збірної України Максим Коваль, який торік перейшов до «Шерифа», став головним героєм фінального матчу Кубка Молдови.

Основний та додатковий час вирішального поєдинку у Хінчештах «Шериф» — «Бєльці» завершився внічию — 0:0. Доля трофею вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, в якій український голкіпер відбив два удари та приніс своїй команді перемогу — 7:6.

«Пенальті, певною мірою, лотерея. Але в найскладніший момент нас врятував Максим Коваль, який здійснив два неймовірні сейви», — заявив після матчу головний тренер «Шерифа» італієць Роберто Бордін.

Максим Коваль (праворуч) зі здобутим трофеєм

До речі, у сезоні, що фінішував, 30-річний Максим Коваль вже встиг стати у складі команди з Тирасполя чемпіоном Молдови і ось тепер оформив золотий «дубль».

Нагадаємо, що, окрім «Динамо» та «Шерифа», голкіпер встиг пограти за «Металург» (Запоріжжя), «Говерлу», данський «Оденсе», іспанський «Депортиво», а також «Аль-Фатех» із Саудівської Аравії. У воротарському светрі збірної України Коваль провів два матчі, ставши першим футболістом в історії «жовто-синіх», який народився після проголошення незалежності нашої країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Лунін у свій день народження став із «Реалом» клубним чемпіоном світу.

Фото ФК «Шериф»

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