Українець Лунін у свій день народження став із «Реалом» клубним чемпіоном світу: відеоогляд фіналу

У суботу, 11 лютого, у марокканському Рабаті на стадіоні імені принца Мулай Абдалли пройшов фінал клубного чемпіонату світу з футболу. У вирішальному поєдинку зійшлися представники Європи та Азії — мадридський «Реал», який у півфіналі розгромив єгипетський «Аль-Ахлі» (4:1), та саудівський «Аль-Хіляль», що на попередній стадії сенсаційно обіграв бразильський «Фламенго» (3:2).

Клубний чемпіонат світу ФІФА. Фінал

«Реал» (Іспанія) — «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія) — 5:2

«Реал»: Лунін, Карвахаль (Вальєхо, 79), Рюдігер, Алаба, Камавінга, Тчуамені (Себальос, 62), Модрич (Асенсіо, 74), Кроос (Начо, 74), Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема (Родріго, 62).

Голи: Вінісіус Жуніор (13, 69), Вальверде (18, 58), Бензема (54) — Марега (26), В'єтто (63, 79).

У стартовому складі мадридців, як і в півфіналі, вийшов український воротар Андрій Лунін, який святкував у день гри 24-й день народження. Його партнери швидко оформили комфортну перевагу, вже до 18-ї хвилині забивши двічі. Щоправда, після цього підопічні Карло Анчелотті, схоже, зарано повірили у свій успіх, дозволивши супернику в середині першого тайму скоротити відставання в рахунку, але після перерви забили ще тричі, знявши питання про переможця. І навіть ще два забитих «Аль-Хілялем» голи не дали приводів сумніватися в перевазі «вершкових».

Варто відзначити, що «Реал», уп'яте ставши клубним чемпіоном світу, продовжує залишатися найтитулованішим клубом в історії проведення турніру. У найближчого переслідувача, каталонської «Барселони», три завойовані трофеї.

Додамо, що в матчі за третє місце «Фламенго», поступаючись у рахунку, зміг обіграти «Аль-Ахлі» — 4:2 (Барбоза, 11, з пенальті, 85, з пенальті, Педру, 77, 90+1 — Абделькадер, 38, 60; на 58-й хвилині Маалул («Аль-Ахлі») не реалізував пенальті, на 69-й хвилині вилучений Абдулфатах («Аль-Ахлі»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду набив купу голів у ворота команди ексфутболіста «Динамо».

Фото Twitter ФК «Реал»

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