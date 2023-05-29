У Києві затримали чоловіків, які знімали роботу ППО під час відбиття ракетної атаки (фото)

В Києві правоохоронці знайшли молодих людей, які під час ракетної атаки на столицю знімали роботу ППО

Як повідомляє поліція Києва, порушників доставили до Святошинського управління поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

Про двох чоловіків, які знімали роботу ППО, в поліцію повідомили по спецлінію «102». Патрульні та співробітники карного розшуку протягом години виявили в Святошинському районі 23-річного хлопця, а вже за півгодини — 26-річного керманича автівки «БМВ», якого зупинили на вулиці Ушакова. Для пошуків водія була введена спеціальна поліцейська операція.



Фото поліції

Містянам вкотре нагадали про заборону фото- та відеофіксації роботи ППО та необхідність зберігати інформаційну тишу.

Нагадаємо, що співробітники СБУ встановили особи шістьох мешканців столиці, які викладали у мережу відео з роботою ППО під час атаки рашистів на Київ 16 травня.

Фото поліції Києва



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