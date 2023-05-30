Доплата пенсіонерам у серпні: хто може розраховувати на солідні суми

Ветерани війни та жертви нацистських переслідувань щороку отримують виплати до 9 травня. Цього року уряд вирішив змінити дату виплат.

У серпні до Дня Незалежності України гроші отримають і ветерани Другої світової війни, й нові ветерани російсько-української війни, пише «НаПенсії».



Крім ветеранів, такі виплати отримають жертви нацистських переслідувань, а також учасники війни та члени сімей загиблих.

Поки що невідомо, які суми виплачуватимуть українцям. В уряді зазначили, що реалізація закону здійснюватиметься за рахунок та в межах коштів державного бюджету України.

У довоєнному 2021 році суми доплат становили:

- особам з інвалідністю І групи — 4421 грн;

- ІІ групи — 3 906 грн;

- ІІІ групи — 3 391 грн;

- учасникам бойових дій, які постраждали учасникам Революції Гідності — 1491 грн;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 4421 грн;

- членам сімей загиблих — 966 грн;

- учасникам війни — 612 грн.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому з пенсіонерів буде підвищення пенсії у червні.

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