Доплати до пенсій у червні 2023 року: хто може чекати на підвищення

У червні українські пенсіонери, які продовжують працювати, отримають доплати до пенсії. Надбавка становитиме від 100 до 1 500 гривень. Про це в етері телемарафону заявила директорка департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

Чиновниця нагадала, що йдеться про індексацію пенсій, яку почали нараховувати працюючим пенсіонерам з 1 квітня.

Це ті пенсіонери, які після призначення пенсії чи попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або ті, у кого від попереднього перерахунку чи призначення пенсії минуло не менше як два роки.

Розмір доплати залежить від страхового стажу та заробітної плати.

Розмір підвищення пенсій після перерахунку кожного пенсіонера буде індивідуальним.

«Все залежить від того, які показники людина мала, працюючи два останні роки на роботі. Окрім того, враховується і заробітна плата, починаючи з 1 липня 2000 року», — додала Охріменко.

За її словами, останній етап підвищення пенсій цього року запланований на 1 липня.

Раніше повідомлялось, що частині українських пенсіонерів не потрібно буде сплачувати за комунальні послуги.

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