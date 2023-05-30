Просуває його як бажану заміну міністру оборони росії: стало відомо про кадрові перестановки у «Вагнері»

Колишній заступник міністра оборони росії з логістики генерал-полковник михайло мізинцев підтвердив, що зараз він виконує обов'язки заступника командира групи «Вагнера». Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Пов'язаний з Кремлем військовий блогер опублікував інтерв'ю 29 травня, в якому мізинцев підтвердив попередні заяви про те, що він обійняв цю посаду. Він заявив, що підтримував добрі стосунки з «Вагнером» протягом останніх 10 років, підтвердивши повідомлення про те, що фінансист ПВК євген пригожин використовував тісні зв'язки з мізинцевим для забезпечення ресурсів найманців, коли генерал-полковник служив у Міністерстві оборони росії.

михайло мізинцев стверджував, що перебуває в Бахмуті, контролюючи операцію з надання допомоги на місці, і стверджував, що «Вагнер» проводить організоване відведення військ. Окупант хвалив командирів «Вагнера» і виступав за те, щоб структура та управління стали моделлю для тотальної війни, яку повинна вести росія. мізинцев відмовився коментувати ворожнечу між Міністерством оборони росії та ПВК, але підкреслив, що російські військові мають проблеми із забезпеченням боєприпасами та проведенням широкомасштабної мобілізації російської нації для перемоги в Україні.

ISW раніше оцінював, що пригожин, ймовірно, призначив михайла мізинцева заступником командира «Вагнера», намагаючись зберегти доступ найманців до постачання, і з тих пір євген пригожин просуває його як бажану заміну міністру оборони росії сергію шойгу. Публічне підтвердження мізинцева своєї посади, додають експерти, ймовірно, є частиною більш широких зусиль пригожина, спрямованих на отримання більшого впливу після захоплення Бахмута.

Раніше «ФАКТИ» писали, що російський опозиціонер Геннадій Гудков заявив про загрозу життю пригожина.

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