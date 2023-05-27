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«Всі бояться привітань путіна»: російський опозиціонер заявив про загрозу життю пригожину

19:34 27 травня 2023
євгеній пригожин

Російський лідер володимир путін видав засновнику ПВК «Вагнер» євгенію пригожину, який нещодавно пригрозив російській еліті різаниною, «чорну мітку» за Бахмут у рамках свого привітання 21 травня, яке опублікувала прес-служба Кремля.

Так, за словами російського опозиціонера Геннадія Гудкова, тонкість психологічної поведінки путіна полягає в тому, що зазвичай його «вітання» варто трактувати протилежним чином. Він вважає, що пригожин «роздраконив» лідера росії своїми інтерв'ю про Бахмут, адже в ньому наговорилися багато зайвих деталей, які стосувалися і путіна.

«Всі бояться привітань путіна. Вручення будь-яких нагород, медалей, звань та привітань, зазвичай, навпаки, справляють інший ефект. Це „чорна мітка“. Я не виключаю, що привітання пригожина путіним — це „чорна мітка“, про яку він мав замислитися», — заявив він.

Гудков наголосив, що тепер пригожину до Москви повертатися небезпечно, як і до самої росії. Він каже, що Кремль сподівався не на перемоги пригожина в Бахмуті, а на його випадкову «самоліквідацію»: «Я не виключаю, що з ним щось трапиться», — заявив опозиціонер.

Як писали «ФАКТИ», 24 травня на каналі прокремлівського політтехнолога Костянтина Долгова вийшло скандальне інтерв'ю з пригожиним. Він заявив, що війною проти України путін як ніколи раніше «мілітаризував» Київ і сприяв формуванню висококласної боєздатної армії. Крім того, він назвав ЗСУ «однією з найсильніших армій світу».

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