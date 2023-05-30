Українка Цуренко в день народження вибила з «Ролан Гаррос» олімпійську чемпіонку (відео)

Блискуче стартувала на «Ролан Гаррос», турнірі «Великого шолома» із загальним призовим фондом 49,6 млн євро, українська тенісистка Леся Цуренко (66-та позиція у світовому рейтингу WTA), яка їдко пройшла по російській мобілізації.

Наша співвітчизниця, якій у день матчу «стукнуло» 34 роки, зустрічалася з переможницею «Ролан Гаррос"-2021 та олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 у парному розряді чешкою Барборою Крейчиковою (13-та).

Киянка блискуче розпочала поєдинок і в першому сеті, двічі взявши гейма на подачах суперниці, впевнено повела в рахунку. У другій партії, незважаючи на програні три поспіль гейми, Лесі вдалося взяти себе в руки, переламати хід гри та здобути підсумкову перемогу — 6:2, 6:4.

Додамо, що Цуренко стала другою українкою, яка пробилася до другого кола «Ролан Гаррос». Напередодні це вдалося Еліні Світоліній (192-а), яка також у двох сетах обіграла італійку Мартіну Тревізан (24-а) — 6:2, 6:2.

Відеоогляд матчу Світоліна — Тревізан

Успіх у стартовому раунді гарантовано принесе нашим співвітчизницям по 97 тисяч євро призових. У наступному колі Світоліна зустрінеться з австралійкою Сторм Хантер (204-а), а на Цуренко чекає зустріч із переможницею матчу між китаянкою Чжу Лінь (40-а) та американкою Лорен Девіс (52-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна розгромила росіянку та виграла 17-й титул WTA у кар'єрі.

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