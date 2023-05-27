Світоліна розгромила росіянку та виграла 17-й титул WTA у кар'єрі: відеоогляд фіналу в Страсбурзі

Одна з найкращих тенісисток України Еліна Світоліна, яка займає 508-й рядок у світовому рейтингу WTA, виграла перший турнір після повернення в тур із декрету.

Наша співвітчизниця успішно виступила на змаганнях у Страсбурзі, які вже вигравала у 2020 році. У фінальному поєдинку українка зійшлася з росіянкою Анною Блінковою (66-та), з якою раніше на кортах не перетиналася.

Одеситка показала серйозну налаштованість зі стартового гейму, який взяла на подачі суперниці, і в результаті на одному подиху провела перший сет. Еліна продовжила змітати Блінкову з корту й у другій партії, довівши поєдинок до впевненої перемоги — 6:2, 6:3. А після гри традиційно не потиснула руку представниці страни-агресора…

Зазначимо, що за 17-й виграний титул WTA у кар'єрі Світоліна заробила 29 760 євро та 280 турнірних очок, які дозволять їй значно покращити позиції в рейтинзі найкращих тенісисток світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ярослава Магучих із рекордом сезону виграла турнір у Кенії.

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