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Україна

«Вже не в комі? В рф оголосили в розшук Залужного, українці відповіли мемом

18:50 30 травня 2023
Валерій Залужний

В рф «оригінально» відреагували на прильот дронів у Підмосков'я — до бази мвс росії внесли головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Відповідний скрін запису з бази розмістив пропагандистський ресурс РІА Новості.

Таким чином, у путіна «офіційно» «воскресили» Головкома ЗСУ, якого на рф раніше ледь не смертельно поранили чи бодай зробили трепанацію черепа.

Одночасно з Залужним у російському розшуку «опинився» і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Українці вже почали створювати меми, відверто глузуючи з потуг москви з дискредитації вищого військового командування України.

Мем з мережі

Нагадаємо, 26 травня Залужний вже вдруге за кілька днів спростував чутки про свою «кому» після «поранення» на Херсонщині.

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