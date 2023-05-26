«2:0 на нашу користь»: Залужний вдруге ефектно висміяв фейк роспропагандистів про своє поранення (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якому російські пропагандисти закидали «поранення», з'явився на новому відео, усміхаючись та тримаючи у руці, яка в уяві росіян нібито «відмовила», телефон.

Нові кадри з генералом опублікував у своєму Facebook військовий і блогер Анатолій Штефан («Штірліц»).

«Дякуємо всім, разом переможемо», — каже Залужний на камеру, усміхаючись.

«Всі ваші ходи, ми ще вчора легко прорахувати наперед, а далі просто граємо в одні ворота, інформаційними снарядами, в ворота ворога. Рашнпропаганден — 2:0 на нашу користь. На цьому зробимо паузу», — коментує його слова Штірліц.

Крім того, з'явилися нові фото Залужного у повний зріст під час передачі 26 травня Військово-морським силам броньованого артилерійського катера «Буча», що спростовує інший жалюгідний фейк росіян про те, що генералу нібито унаслідок російського удару «відірвало ноги».

Нагадаємо, в останні кілька тижнів «тролі пригожина» активно поширюють фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ІПСО ворог запустив, відколи з'явилась інформація, що генерал буде змушений пропустити зустріч з військовим комітетом НАТО через складну ситуацію на фронті.

25 травня 2023 року офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний «Штірліц») у своєму Telegram опублікував відео з Залужним. На відео Головнокомандувач ЗСУ дякує українцям й зазначає, що Україна здобуде перемогу.

Раніше Залужний розповів про наслідки нещодавньої повітряної атаки ворога та роботу української ППО.

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