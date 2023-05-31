«Людина продала свою совість, Україну, сім'ю, батьків»: ексгравець збірної країни знищив футболіста-зрадника (відео)

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький не став підбирати слова, висловлюючись про свого колишнього сусіда та друга Анатолія Тимощука, якого особисто покарав Володимир Зеленський після боягузливого мовчання в рф про війну.

«Тимощук — ватник? А що, не видно по ньому? Так, він любить гроші. Він продав свою країну, — розповів Артем Федецький в інтерв'ю YouTube-каналу «Брутальний Футбол». — Він д******б і дурень, через дефіс Д******б-дурень чи дурень-д******б. Яка різниця. Тут у Дніпро прилітає ракета, в Кременчук у торговельний центр, Ірпінь… Як він може цього не бачити?

Його батько живе у Луцьку. Якщо він з ним не говорить, значить, він д******б. Ну, що про нього говорити? Я сам за нього тягнув мазу, казав, що Толік нормальний. До 24 лютого. Потім я написав йому повідомлення. Він прочитав і нічого не відповів. Чи намагався набрати? А що мені казати? У дитинстві Анатолій був старшим братом, другом. Я з нього брав приклад із віддачі, як професіонал, як людина. Тим паче, ми обидва з Луцька, жили через вулицю. І тут суцільне розчарування.

Чесно, мені було… Б**дь, я просто був у шоці. Реально. Він просто мовчить. І що зараз, ми чекаємо на диво, що Тимощук скаже: «Б**дь, я не міг нічого зробити, а зараз я скажу, що росія — п*****си та окупанти?» Він показав, хто він є. Нехай іде н***й. У нього була купа можливостей поїхати, повір мені. Він продав Україну, продав свою совість та обрав російські рублі.

У нього є бізнес, там у нього друга сім'я. У нього «корочки», якась х**ня, і він від того балдіє, типу його мають носити на руках. Людина продала свою совість, Україну, свою сім'ю, батьків. Батько, коли Тимощук грав у «Баварії», ходив у її екіпіруванні. Зрозуміло, що то була гордість. А тепер я його не бачив понад рік. Мабуть, соромно за сина. Але це його син, він повинен сприймати його таким, яким він є. Але його син — падло, яке ніяк не реагує.

Чи повинен він реагувати? Я вважаю, що якщо ти демонструєш з себе такого патріота, перев'язуєш волосся жовто-синьою стрічкою, всюди жовто-синій прапор, що ти патріот і прославляєш Україну, то ти, я вважаю… На тебе рівняється багато людей, багато дітей. І ти маєш реагувати, зобов'язаний реагувати одразу.

Ярмола його послав н***й, ти це чув. До війни ми підтримували зв'язок: спілкувалися, переписувалися, зідзвонювалися. Може він боїться щось сказати".

Повне інтерв'ю Артема Федецького дивіться за цим посиланням (обережно — на відео є ненормативна лексика).

Нагадаємо, що за роки кар'єри Анатолій Тимощук, який нещодавно отримав громадянство… Румунії, захищав кольори «Шахтаря», «Зеніта», «Баварії», «Кайрата» та збірної України, вигравши чемпіонати України, росії та Німеччини, Кубок Казахстану, а також Лігу чемпіонів, Кубок та Суперкубок УЄФА.

Щоправда, Українська асоціація футболу позбавила футболіста-зрадника, в активі якого значилися рекордні 144 матчі у футболці збірної, тренерської ліцензії, титулів та звань, Луцька міська рада — звання почесного громадянина міста, а в музеї футболу у Буковелі провели чистку пам'ятних речей ексфутболіста національної команди, котрий продовжує працювати у тренерському штабі російського «Зеніта».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолій Тимощук, за словами колишньої дружини, контрабандою вивіз із України до росії дуже дорогу колекцію ікон.

Фото УАФ

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