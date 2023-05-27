Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який уперше висловився з-за поребрика про війну в Україні практично через рік після її початку, змінив громадянство.

За інформацією «Профутбол Digital», для того, щоб отримати паспорт Румунії та громадянство цієї країни, зрадник нашої країни пішов на кримінал. А саме — підробив документи про те, що його бабуся народилася у 1929 році у місті Чернівці, що на той момент входило до складу Румунії, і на цій підставі він має законне право отримати румунське громадянство. Хоча ані його колишня дружина Надія, ані колишні сусіди про жодну бабусю з Чернівців не знають…

Нагадаємо, що Тимощук працює на росії з 2017 року, входячи до тренерського штабу пітерського «Зеніту». Тримаючи мовчання про війну на його історичній батьківщині та продовжуючи отримувати «криваві» рублі за поребриком, Анатолій указом президента України Володимира Зеленського був позбавлений усіх державних нагород, а Українська асоціація футболу анулювала його тренерську ліцензію, всі титули та звання, завойовані за час виступів за національну збірну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з шахів Кирило Шевченко відмовився грати за Україну та виступатиме під іншим прапором.

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